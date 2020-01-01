Diamond ADS

Реклама товаров в интернете, на сегодня одно из самых высокодоходных направлений. И чтобы уже сейчас продать пару кроссовок, их не обязательно иметь в наличии. Достаточно выбрать хорошо продаваемый товар из нашего каталога, настроить рекламу и получать долю с продаж. На платформе реализована интеграция с рекламными кабинетами Facebook, Google Adwords, что позволит вам закупать трафик прямо в личном кабинете. Подробная статистика по рекламным кампаниям, и другие инструменты, для получения максимальной прибыли с продаж. А самое главное, вам не придется тратить собственные средства для закупки рекламы. Мы реализовали уникальную систему инвестиций в рекламные кампании товаров . Любой желающий может пополнить бюджет вашей кампании и получать % с продаж.
Для тех, кто не желает обучаться настройке и ведению рекламных кампаний, мы предлагаем возможность зарабатывать, инвестируя в рекламу. Достаточно выбрать уже настроенную кампанию товара, пополнить ее рекламный бюджет и получать часть прибыли с продаж.
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