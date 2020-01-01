Diamond ADS

Теперь не нужно искать трендовые товары и доставлять их клиентам. Все это берут на себя интернет магазины и маркет плейсы, с которыми мы сотрудничаем.

Уникальный инструмент рекламы DI-ADS Manager, который позволит Вам закупать рекламу (трафик) для продаж этих товаров по всему миру, прямо в личном кабинете.

Система инвестиций в настроенные рекламные кампании, которая дает возможность пассивно и главное безопасно получать часть прибыли с продаж.

Модель страхового фонда, которая лишает недостатков заработка на арбитраже трафика, а именно потерю рекламных бюджетов. И многое другое, вы найдете в личном кабинете.