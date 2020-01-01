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Diamond ADS
+10$ за подключение TelegramBot!
Надежные инвестиции в рекламу.
От 15% доходности в месяц.
Зарабатывайте, настраивая рекламу на товары, или пополняйте бюджет уже настроенных рекламных кампаний, и получайте долю с продаж.
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Diamond ADS
Diamond ADS
Как это работает?
Diamond ADS
Платформа нового поколения, объединившая специалистов по рекламе и инвесторов.
Специалисты по рекламе
Настраивают рекламу на товары из каталога, используя инструменты DI - ADS
Инвесторы
Выбирают рекламную кампанию с хорошим показателем продаж, и пополняют ее бюджет.
Прибыль делится на 4 части
Инвесторы, агент, платформа и страховой фонд.
Diamond ADS
Diamond ADS
Результаты говорят за себя
Лампа от комаров
Сайт товара: Перейти
  • Инвестировано в рекламу - 5 000 USD
  • Получено прибыли - 6 940 USD
  • Чистая прибыль составила - 1 940 USD
  • Выплачено инвесторам - 980 USD
  • Каждый инвестор заработал + 19.0% за 30 дней
Настроил рекламу: Олег Яснов
MagnetFix
Сайт товара: Перейти
  • Инвестировано в рекламу - 5 000 USD
  • Получено прибыли - 6 656 USD
  • Чистая прибыль составила - 1 656 USD
  • Выплачено инвесторам - 853 USD
  • Каждый инвестор заработал + 17.0% за 20 дней
Настроил рекламу: Игорь Карпов
HelloSmile
Сайт товара: Перейти
  • Инвестировано в рекламу - 7 000 USD
  • Получено прибыли - 9 730 USD
  • Чистая прибыль составила - 2 730 USD
  • Выплачено инвесторам - 1 365 USD
  • Каждый инвестор заработал + 19.5% за 25 дней
Настроил рекламу: Николай Воронов
Magnet Lashes
Сайт товара: Перейти
  • Инвестировано в рекламу - 3 500 USD
  • Получено прибыли - 4 270 USD
  • Чистая прибыль составила - 770 USD
  • Выплачено инвесторам - 400 USD
  • Каждый инвестор заработал + 11.0% за 10 дней
Настроил рекламу: Марина Никонова
Diamond ADS
Diamond ADS лучше, чем другие рекламные сети!
Почему Diamond ADS лучше?
Теперь не нужно искать трендовые товары и доставлять их клиентам. Все это берут на себя интернет магазины и маркет плейсы, с которыми мы сотрудничаем.
Уникальный инструмент рекламы DI-ADS Manager, который позволит Вам закупать рекламу (трафик) для продаж этих товаров по всему миру, прямо в личном кабинете.
Система инвестиций в настроенные рекламные кампании, которая дает возможность пассивно и главное безопасно получать часть прибыли с продаж.
Модель страхового фонда, которая лишает недостатков заработка на арбитраже трафика, а именно потерю рекламных бюджетов. И многое другое, вы найдете в личном кабинете.
Diamond ADS
Diamond ADS
Что мы предлагаем?
Что мы предлагаем специалистам по рекламе?

Реклама товаров в интернете, на сегодня одно из самых высокодоходных направлений. И чтобы уже сейчас продать пару кроссовок, их не обязательно иметь в наличии. Достаточно выбрать хорошо продаваемый товар из нашего каталога, настроить рекламу и получать долю с продаж. На платформе реализована интеграция с рекламными кабинетами Facebook, Google Adwords, что позволит вам закупать трафик прямо в личном кабинете. Подробная статистика по рекламным кампаниям, и другие инструменты, для получения максимальной прибыли с продаж. А самое главное, вам не придется тратить собственные средства для закупки рекламы. Мы реализовали уникальную систему инвестиций в рекламные кампании товаров . Любой желающий может пополнить бюджет вашей кампании и получать % с продаж.

Что мы предлагаем инвесторам?

Для тех, кто не желает обучаться настройке и ведению рекламных кампаний, мы предлагаем возможность зарабатывать, инвестируя в рекламу. Достаточно выбрать уже настроенную кампанию товара, пополнить ее рекламный бюджет и получать часть прибыли с продаж.

Diamond ADS
Diamond ADS лучше, чем другие маркетплейсы
Гарантии для инвесторов
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Продажа товаров в интернете, на сегодня является одним из самых безопасных и высокодоходных направлений. Потребительский спрос ежедневно растет, а вместе с ним и количество новых товаров.
Diamond ADS выступает посредником в отношениях между специалистами по рекламе и инвесторами платформы. При этом является гарантом сохранности средств пользователя.
До 15% с каждой продажи товара, поступает в страховой фонд. Эти средства на 99% перекрывают убыточные рекламные кампании. Такой механизм позволяет специалистам по рекламе и инвесторам работать только в плюс, ничем не рискуя.
Гарантия возврата средств в полном объёме, по окончанию срока участия в продвижении.
Гарантия вывода инвестиций с платформы в любое время. При условии, если они не задействованы в продвижении товара.
Diamond ADS
Diamond ADS
Статистика Diamond ADS
23 792
Продано товаров
54 462 USD
Заработано инвесторами
34 069 USD
Заработано рекламными агентами
16 588 USD
Страховой фонд
Diamond ADS
Diamond ADS
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Консультации в чате

C 9:00 до 18:00 с Пн по Пт

help@diamond-ads.net
(По вопросам интеграций и партнерства)

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